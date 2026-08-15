Velilere Okul Kıyafeti Tercihi Özgürlüğü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okul kıyafetinde tercih velinin olmalı" dedi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişlerinde hareketlilik başlarken, denetimlerin de yoğun şekilde sürdüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı, aileleri de telaş aldı. Tabi hem yavruların sınıflarını, aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi, işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri, alınacak kırtasiye malzemeleri vs. Esnaf hazırlıklarını yaptı. Merdiven altı ürünlerden uzak tutmak lazım 26 milyon toplam öğrencimiz var ülkemizde iftihar edeceğimiz. 8 milyonu üniversite öğrencisi 18 milyonu da lise, ortaokul, ilkokul oluyor. Yani alışveriş için, aynı şekilde esnaf için artık vitrinler, raflar bu malzemelerle dolduruldu" diye konuştu.

"Okul alışverişlerinde marka ve mağaza dayatması olmamalı"

Okul ihtiyaçlarının karşılanmasında velilerin özgür bırakılması gerektiğine dikkat çeken Palandöken, "Yapılacak tek şey okul kıyafetlerinde tercih, velinin durumuna bağlı olmalı. Yani okulların tespit edeceği veya böyle öncelikten gidip marka mağazalarla anlaşmalar yapılıp, ailelerin bütçelerini aşacak vaziyette. Daha doğrusu okul kıyafetleri serbest olmalı. Yani insanlar bütçelerine göre alışveriş yapmalı. Aynı kalitede, belki daha üstün kaliteyi daha ucuz alma imkanı olan veliler sıkıntıya düşüyor. İlle buradan alacaksın. Halbuki netice itibariyle bunlar okul kıyafetleri. Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası bilindiği üzere taklit edilen markalardan oluşuyor. Bir kısım kullandığı ilkokuldaki çocuklarımızın ağzına sık sık götürdüğü silgiler, kalem açacakları, kalemler vs. veya işte kullandığı her neyse cetvelinden çantasına kadar çok önemli. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"Güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı"

Piyasadaki hareketlilikle birlikte artan kırtasiye alışverişleri konusunda uyarılarda bulunan Palandöken, "Hep uyarıyoruz ve okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz anne babayız, hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar, A'dan Z'ye tercih velinin olmalı. Yoksa hem pahalıyı işte defteri, aynı şekilde kitapların bir bölümünü zaten devlet destekliyor, veriyor. Öbürlerine de istedikleri güvenilir kırtasiyeci esnafından veya mahallenin esnafından, en yakınından, bildiğiniz insandan almaları hem çocuklarımızın sağlıklı şekilde kıyafetlerini tamamlanmasına. Diyoruz ki çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde bu öğretim yılına hazırlıklı bir şekilde eksiklerini tamamlamak, var olanları zaten bedenleri büyüdüyse yenileriyle değiştirmek suretiyle çocuklarımızın arzu ettikleri renkler arzu ettikleri okul kıyafetlerinin neyse onlardan almak tercihlerine bağlı olsun. kalem veyahut işte bu okul materyallerini götürecekleri çocuklarımızın silgileri, kalem kutuları vs. AB aynı şekilde kalite aynı şekilde de CE belgesinde çok dikkat etmek lazım. Ticaret Bakanlığımız bu konularda denetleme yapıyor ama her noktaya gidip denetlemek de maalesef mümkün olmuyor. Kesinlikle böyle efendim işte korsan satıcı veyahut böyle bütçeniz uygun olmayan yerlerde alışveriş yapmamanızı da tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.