Venöz tromboembolizm, dünyada her 37 saniyede bir can alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Venöz tromboembolizm, dünyada her 37 saniyede bir can alıyor

06.06.2022 12:01
Venöz tromboembolizm, dünyada her 37 saniyede bir can alıyor

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, dünyada her 37 saniyede bir kişinin toplardamar pıhtılaşması olarak bilinen venöz tromboembolizm sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, dünyada her 37 saniyede bir kişinin toplardamar pıhtılaşması olarak bilinen venöz tromboembolizm sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, her yıl 10 bin kişiden 5 ila 20'sinde görülen derin ven trombozu, çoğunlukla alt ekstremite derin venlerinde kan pıhtısı oluşumuyla ortaya çıkan ciddi bir hastalık. Venöz tromboembolizm tablosunun yaşamı tehdit eden en önemli bileşeni ise oluşan kan pıhtısının koparak kan akışı aracılığıyla akciğere doğru ilerlemesiyle meydana gelen pulmoner embolizm.

Kan pıhtısının büyük olması durumunda akciğer atardamarında oluşan tıkanma sebebiyle kan akışı engellenebileceği için pulmoner emboli ölümcül bir hastalığa dönüşebilirken, pulmoner emboli tedavisinin hızlı olması, hayati tehlikenin önlenmesi ve oluşabilecek sağlık sorunlarını engellemek adına büyük önem taşıyor.

Gerçekleştirilen klinik çalışmalar, özellikle ilk 14 günlük dönemde tromboz tedavisinde uygulanan INVAMED Dovi TromboJET Aspirasyon Sistemi ile başarılı sonuçlar alınabildiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, venöz tromboembolizmde erken tedavinin hayat kurtarıcı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada her 37 saniyede bir kişi toplardamar pıhtılaşması olarak bilinen venöz tromboembolizm sonucu hayatını kaybediyor. Meme kanseri ve AIDS'e bağlı olarak gerçekleşen ölümlerin toplamından daha fazla olan bu oran, hastalığın ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. INVAMED olarak üretim kampüsümüzde geliştirdiğimiz Dovi TromboJET Aspirasyon Sistemi ile tedavisi zor olan ve hayati risk teşkil eden bu hasta grubunda alınan başarılı sonuçlar, venöz tromboembolizm hastalığının ölümcül olduğu kadar önlenebilir olduğunu da gösterir nitelikte."

Damar tıkanıklığına Aspirasyon çözümü

Hastanelerde önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösterilen venöz tromboembolizm hastalığında erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor.

Dovi Aspirasyon tedavisiyle venöz tromboembolizm hastalığının ölümcül bir komplikasyonu olan pulmoner embolizm ve tekrarlayan DVT oluşumu da yüksek oranda engellenebiliyor.

INVAMED üretim kampüsünde geliştirilen Dovi TromboJET Aspirasyon Sistemi, erken dönemde tedavisine başlanılan ve mortalitesi çok yüksek olan hasta grubunda yüksek başarı sağlıyor.

Özellikle taze ve yumuşak trombüs tedavisinde etkili sonuçlar veren Dovi Aspirasyon Kateteri, geçiş performansı, bükülme direnci ve trombüs-aspirasyon kapasitesi arasında sağladığı denge ile hasta için tamamen ağrısız bir seçenek sunuyor.

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Dünyada her dört saniyede bir insan açlıktan ölüyor' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Dünyada her dört saniyede bir insan açlıktan ölüyor' İTÜ Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirdi İTÜ Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirdi Meksika'da tako yeme yarışması: 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yedi Meksika'da tako yeme yarışması: 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yedi
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Venöz tromboembolizm, dünyada her 37 saniyede bir can alıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:25:31. #1.12#
SON DAKİKA: Venöz tromboembolizm, dünyada her 37 saniyede bir can alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement