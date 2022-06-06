Venöz tromboembolizm, dünyada her 37 saniyede bir can alıyor

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, dünyada her 37 saniyede bir kişinin toplardamar pıhtılaşması olarak bilinen venöz tromboembolizm sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, her yıl 10 bin kişiden 5 ila 20'sinde görülen derin ven trombozu, çoğunlukla alt ekstremite derin venlerinde kan pıhtısı oluşumuyla ortaya çıkan ciddi bir hastalık. Venöz tromboembolizm tablosunun yaşamı tehdit eden en önemli bileşeni ise oluşan kan pıhtısının koparak kan akışı aracılığıyla akciğere doğru ilerlemesiyle meydana gelen pulmoner embolizm.

Kan pıhtısının büyük olması durumunda akciğer atardamarında oluşan tıkanma sebebiyle kan akışı engellenebileceği için pulmoner emboli ölümcül bir hastalığa dönüşebilirken, pulmoner emboli tedavisinin hızlı olması, hayati tehlikenin önlenmesi ve oluşabilecek sağlık sorunlarını engellemek adına büyük önem taşıyor.

Gerçekleştirilen klinik çalışmalar, özellikle ilk 14 günlük dönemde tromboz tedavisinde uygulanan INVAMED Dovi TromboJET Aspirasyon Sistemi ile başarılı sonuçlar alınabildiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, venöz tromboembolizmde erken tedavinin hayat kurtarıcı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada her 37 saniyede bir kişi toplardamar pıhtılaşması olarak bilinen venöz tromboembolizm sonucu hayatını kaybediyor. Meme kanseri ve AIDS'e bağlı olarak gerçekleşen ölümlerin toplamından daha fazla olan bu oran, hastalığın ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. INVAMED olarak üretim kampüsümüzde geliştirdiğimiz Dovi TromboJET Aspirasyon Sistemi ile tedavisi zor olan ve hayati risk teşkil eden bu hasta grubunda alınan başarılı sonuçlar, venöz tromboembolizm hastalığının ölümcül olduğu kadar önlenebilir olduğunu da gösterir nitelikte."

Damar tıkanıklığına Aspirasyon çözümü

Hastanelerde önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösterilen venöz tromboembolizm hastalığında erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor.

Dovi Aspirasyon tedavisiyle venöz tromboembolizm hastalığının ölümcül bir komplikasyonu olan pulmoner embolizm ve tekrarlayan DVT oluşumu da yüksek oranda engellenebiliyor.

INVAMED üretim kampüsünde geliştirilen Dovi TromboJET Aspirasyon Sistemi, erken dönemde tedavisine başlanılan ve mortalitesi çok yüksek olan hasta grubunda yüksek başarı sağlıyor.

Özellikle taze ve yumuşak trombüs tedavisinde etkili sonuçlar veren Dovi Aspirasyon Kateteri, geçiş performansı, bükülme direnci ve trombüs-aspirasyon kapasitesi arasında sağladığı denge ile hasta için tamamen ağrısız bir seçenek sunuyor.