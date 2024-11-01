Vergi Borçluları Açıklanıyor

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri açıklayacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, devlete vergi borcu olan vatandaşları açıklayacaklarını belirtti. Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olanları açıklıyoruz. Bu alacakların tahsili için gerekli tüm takipleri yapıyor, borcunu ödeme niyetinde olup zor durumdaki mükelleflerimize taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığımızın takibi sonucunda maalesef listede yer alan 36 bin 806 mükellefin yüzde 88'inin iflas ettiği veya haklarında iflas kararı olmasa da mal varlığı bulunmadığı tespit edilmiştir. Çok uzun yıllara dayanan bu borçlar zaman aşımına uğrayana kadar devletin yasal kayıtlarında yer almaya devam ediyor. Özellikle sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelemizi yapay zeka teknolojilerini de etkin kullanarak kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA