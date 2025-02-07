Verim Gübre İzmir’de Yeni Tesisle Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Verim Gübre İzmir’de Yeni Tesisle Hizmete Girdi

Verim Gübre İzmir’de Yeni Tesisle Hizmete Girdi

Verim Gübre, İzmir'deki yeni tesisinde entegre üretim ve lojistik hizmetleri sunmaya başladı.

07.02.2025 15:23
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Verim Gübre, İzmir'de satın aldığı üretim ve depolama tesislerinde hizmet vermeye başladı. Tesis, şirketin gübre üretimi, depolama ve lojistik hizmetlerini tek çatıda toplamasına olanak tanıyor. Bu yatırımla şirketin, sektörde geniş bir ürün yelpazesi sunabilen nadir firmalardan biri olarak öne çıktığı belirtildi.

Verim Gübre, İzmir'de üretim ve lojistik hizmetlerine başladı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin İzmir'deki üretim tesisleri, toplamda 68 bin metrekarelik bir alana yayılmış durumda. 21 bin metrekarelik üretim ve depolama alanına sahip olan tesis, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine ulaşıyor. Şirket, buharlı granülasyon, gübre sıkıştırma, kaplama ve sıvı üretim süreçleri sayesinde; granül NP, NPK formülasyonlarından, organomineral ve suda çözünebilir gübreleri kapsayan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu çeşitlilik, çiftçilerin farklı toprak yapıları ve ekim alanlarına uygun gübre kullanabilmesine imkan sağlıyor. Aynı zamanda şirket, üretim süreçlerini sürekli iyileştirerek tarımsal üretimde kaynak israfını en aza indirmeye çalışıyor.

Baştan uca lojistik hizmet

Açıklamaya göre şirket, gübre üretiminin yanı sıra, gemi boşaltma, ara nakliye, depolama, elleçleme ve paketleme gibi lojistik operasyonları da kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Böylece müşterilerine sadece ürün tedariki değil, tüm lojistik süreçleri kapsayan entegre bir hizmet sunuyor. Bu hizmet modeli, müşterilere zaman ve maliyet avantajı sağlarken, ürünlerin en iyi koşullarda saklanmasına ve taşınmasına da olanak tanıyor. Şirket, lojistik süreçlerdeki kabiliyetleriyle hızlı ve güvenilir operasyonlar yürüterek müşterilerine zamanında ve etkili hizmet sunuyor.

Şirketin İzmir'deki yeni tesisi, büyük ölçekli üretimi destekleyebilecek geniş bir depolama kapasitesine sahip. Bu alan, müşterilere ürünlerini güvenli ve verimli bir şekilde saklama imkanı sunarken, lojistik süreçleri de hızlandırıyor. Depolama olanakları hem dökme hem de paletli ve paketli ürünler için optimize edilerek, tedarik zincirinin her aşamasında esneklik sağlıyor. Depolama süreçlerinde ürünlerin kalitesi korunarak, farklı gübre türleri için özel muhafaza alanları oluşturuluyor. Her ürün grubunun uygun koşullarda saklanması sağlanıyor. Böylece müşteriler, istedikleri zaman stoklarına güvenli bir şekilde ulaşabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Üretim, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Verim Gübre İzmir’de Yeni Tesisle Hizmete Girdi - Son Dakika

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