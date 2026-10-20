Vestel, 500 milyon dolarlık Eurobond için 2035 ve 2032 vadeli iki alternatif sundu - Son Dakika
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Vestel, 500 milyon dolarlık Eurobond için 2035 ve 2032 vadeli iki alternatif sundu

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Vestel, 500 milyon dolarlık Eurobond için 2035 ve 2032 vadeli iki alternatif sundu
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Vestel, bankalarla 2041 vadeli iki yıl ödemesiz yapılandırma teklifini müzakere ederken 500 milyon dolarlık Eurobond için 2035 ve 2032 vadeli iki seçenek sundu. Uzun seçenekte 2035 vadeli tahvile yüzde 4 faiz, kısa seçenekte yüzde 45 kesintiyle 2032 vadeli yeni tahvil öngörülüyor.

Vestel, bankalarla iki yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli yeniden yapılandırma teklifini müzakere ederken, 500 milyon dolarlık Eurobond için yatırımcılarına 2035 ve 2032 vadeli iki alternatif sundu.

Vestel, finansal yeniden yapılandırma görüşmelerindeki gelişmeleri ve Eurobond yatırımcılarına yönelik başlattığı takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmeleri ile Eurobond süreci paralel olarak ilerliyor. Çalışmalarla sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturulması hedefleniyor.

Bankalarla 2041 vadeli teklif müzakere ediliyor

Vestel'in, Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında yürüttüğü Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmeleri devam ediyor.

Şirketin mevcut borçlarının iki yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik kreditör bankalara sunduğu teklif üzerindeki müzakereler sürüyor.

Eurobond sahiplerine farklı vade ve faiz seçenekleri

Banka görüşmelerine paralel olarak, toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli Eurobond'a ilişkin takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlatıldı.

Teklif belgelerindeki hüküm ve şartlara tabi olmak üzere yatırımcılara, kendi yatırım vadeleri ve likidite ihtiyaçlarına göre tercih edebilecekleri iki alternatif sunuluyor.

Uzun vadeli ilk seçenekte, mevcut Eurobond'un 15 Mayıs 2029 olan vadesinin 15 Mayıs 2035'e uzatılması ve yıllık faiz oranının yüzde 4 olarak belirlenmesi öngörülüyor. Anapara tutarında herhangi bir kesinti içermeyen bu seçenekte, anaparanın yıllık taksitlerle geri ödenmesi planlanıyor.

Daha kısa vadeli ikinci seçenekte ise takasa sunulan mevcut tahvillerin, anapara tutarının yüzde 55'ine eşit nominal değerli, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir Eurobond ile değiştirilmesi öneriliyor. Yüzde 45 anapara kesintisi içeren bu seçenekte de anaparanın yıllık taksitlerle geri ödenmesi öngörülüyor.

Bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmeleri henüz sonuçlanmazken, Eurobond yatırımcılarına sunulan alternatifler de teklif aşamasında bulunuyor.

Kaynak: İHA
EkonomiVestelFinansSon Dakika

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