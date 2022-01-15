Üye Girişi
Vestel Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Şirketleri 'En İyi İşyeri' seçildi - Son Dakika

Vestel Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Şirketleri 'En İyi İşyeri' seçildi

15.01.2022 10:46
Vestel Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Şirketleri 'En İyi İşyeri' seçildi

Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşyeri' seçildi.

Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşyeri' seçildi.

Kincentric'in 20 yıldır yürüttüğü En İyi İşyerleri/ Best Employers Araştırması 2020/2021 sonuçları açıklandı. Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, çalışanlarla yapılan görüşmeler ve işyeri mükemmelliğinin ölçümlendiği araştırmalar sonucunda "Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçildi. 40 farklı sektörden 200'u aşkın şirketin değerlendirildiği 2021 listesinde şirket, Müşteri Hizmetleri ve Satış Pazarlama şirketleri ile "Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçilen 22 şirketinden ikisi olma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz yıl aynı ödülü alan Vestel Müşteri Hizmetleri, ikinci kez Türkiye'nin En İyi İşyeri ödülünü almış oldu.

Türkiye'nin geniş katılımlı iş yeri araştırmalarından biri olan Kincentric Best Employers, şirket çalışanları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirleniyor. Şirket çalışanları işyerlerini; bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek olmak üzere 4 farklı alanda değerlendiriyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Türkiye, Vestel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vestel Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Şirketleri 'En İyi İşyeri' seçildi - Son Dakika Ekonomi


Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu         
11:08
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Lüks evlerin olduğu mahalleyi mesken tutan hırsızlar suçüstü yakalandı Lüks evlerin olduğu mahalleyi mesken tutan hırsızlar suçüstü yakalandı         
09:51
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı         
09:08
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17

Son Dakika Haberleri
11:06 Fulya ile Umudun Olsun programında Demet Akalın sürprizi! Böbrek nakli olan genç kıza yardım sözü verdi
11:05 Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!
10:50 Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
10:48 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan
10:39 Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
10:24 Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı
10:09 MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü
10:08 Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat açıkladı: 44 terörist etkisiz hale getirildi
09:59 Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce ne yapacağını şaşırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 11:11:59. #1.11#
SON DAKİKA: Vestel Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Şirketleri 'En İyi İşyeri' seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement