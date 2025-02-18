Vestel, SEP Lisansından Gelir Elde Eden İlk Türk Şirketi - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel, SEP Lisansından Gelir Elde Eden İlk Türk Şirketi

Vestel, SEP Lisansından Gelir Elde Eden İlk Türk Şirketi

Vestel, Via LA AVC lisans programıyla SEP lisanslamasından gelir elde eden ilk Türk şirketi oldu.

18.02.2025 10:59
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Vestel, lisansörü olduğu Via LA AVC lisans programı ile Standarda Esas Patent lisanslamasından gelir elde eden ilk Türk şirketi olduğunu duyurdu.

Standarda Esas Patent (SEP) lisans programında lisansör olarak yer alan ilk Türk şirketi unvanına sahip Vestel, teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Şirket, tüketici elektroniği alanında dünya çapında itibara sahip Via LA AVC lisans programına lisansörleri arasında yer aldı. Vestel, 'SEP lisanslamasından gelir elde eden ilk ve tek Türk şirketi' unvanını kazandığını duyurdu.

AVC (Advanced Video Coding) standardı, günümüzün popüler ürünlerinde, özellikle televizyonlar ve akıllı telefonlarda kullanılan video kodlama teknolojisini ifade ediyor. Vestel, lisans programına, Via LA'nın belirlediği bağımsız IP firması tarafından incelenen ve uygun bulunan Standarda Esas Patent (SEP) ile katılmayı başardı. Programda Vestel'in yanı sıra Dolby, Samsung, Apple, Google, LG gibi dünya markaları yer alıyor.

Vestel CEO'su Ergün Güler, böylesine prestijli bir platformda yer almanın, Vestel'in teknolojiye yaptığı katkıyı ve Ar-Ge vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Güler, "Vestel olarak, teknoloji üretimindeki gücümüzü, dünya çapında yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimizden ve 1800 kişilik uzman Ar-Ge ekibimizin yenilikçi vizyonundan alıyoruz. Her yıl ciromuzun yüzde 2'sini Ar-Ge çalışmalarına yatırarak, geleceğin teknolojilerini şekillendirmeye ve sektörde fark oluşturan çözümler sunmaya devam ediyoruz. Standarda Esas Patent (SEP) lisans programında 'lisansör olarak yer alan ilk Türk şirketi' unvanıyla bu alandaki liderliğimizi ve inovasyon odaklı yaklaşımımızı tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Ayrıca, 'SEP lisanslamasından gelir elde eden ilk ve tek Türk şirketi' olarak, yalnızca Vestel'in değil, Türk teknoloji sektörünün de uluslararası arenadaki prestijine katkı sağladık" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre; şirket, gerçekleştirdiği çalışmalarla 6G ve Wi-Fi gibi önemli standartlara katkı sağlıyor. Halihazırda video kodlama teknolojisinde SEP olarak kabul görmüş başka patentleri de bulunan şirket, video kodlama teknolojisinin yanı sıra, kablosuz ve hücresel haberleşme standartları ile ilgili yenilikler geliştiriyor, bu süreçte sektörün önde gelen büyük şirketleriyle birlikte teknolojiye yön veren çözümler üretiyor. Vestel bu çalışmaları ile teknolojinin gelişim aşamasında ilgili standartların şekillendirilmesinde aktif rol oynuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Vestel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel, SEP Lisansından Gelir Elde Eden İlk Türk Şirketi - Son Dakika

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