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Vestel Ventures, ABD merkezli Elevation Microsystems Inc.'e ortak oldu - Son Dakika
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Vestel Ventures, ABD merkezli Elevation Microsystems Inc.'e ortak oldu

Vestel Ventures Arge AŞ, otomotiv ve güç elektroniği çipleri geliştiren ABD merkezli Elevation Microsystems Inc.'e ortak oldu. Vestel, Elevation'ın üreteceği yeni çipleri mobilite ürünlerinde kullanmayı ve satışa sunmayı planlıyor. Bu yatırım, Vestel'in otomotiv alanındaki varlığını genişletme amacıyla gerçekleştirildi. Elevation, elektrikli araçlar için geniş bant aralığı teknolojisi kullanan sistem çözümleri üretiyor ve otomotiv sektörünün sürdürülebilir enerji alanında gelişmesine yardımcı oluyor. Vestel Ventures Genel Müdürü, yatırımın şirket için önemli bir adım olduğunu belirtirken, Vestel Mobilite Genel Müdürü ise Elevation yatırımının markayı otomotiv elektroniği alanında daha da ileriye taşıyacağını ifade etti.

Vestel Ventures, ABD merkezli Elevation Microsystems Inc.\'e ortak oldu
22.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:52
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Vestel Ventures Arge AŞ, otomotiv ve güç elektroniği çipleri geliştiren ABD merkezli Elevation Microsystems Inc.'e ortak oldu.

Vestel açıklamasına göre, şirket, ürün portföyünü geliştirecek ve gelecekte büyüme sağlayacak sektörlere yönelik girişimleri kapsamında yeni bir yatırıma imza attı. Vestel, yakın gelecekte Elevation'ın üreteceği yeni çipleri mobilite ürünlerinde kullanmayı ve ayrıca satışa sunmayı planlıyor.

Girişimleri desteklemek ve yeni iş alanlarını Vestel bünyesine kazandırmak amacıyla 2015 yılında kurulan kurumsal yatırım şirketi Vestel Ventures, şirketin otomotiv alanındaki varlığını genişletecek bir yatırım gerçekleştirdi. Vestel Ventures, otomotiv ve güç elektroniği çipleri geliştiren ABD merkezli Elevation'a ortak oldu.

Yüksek voltajlı güç ve otomotiv elektroniği çiplerinden oluşan ürün portföyüne sahip Elevation, elektrikli· araçlar için yeni nesil geniş bant aralığı teknolojisi kullanan sistem çözümleri· üretiyor. Şirket, enerji verimliliği sağlayan çözümleriyle otomotiv sektörünün sürdürülebilir enerji alanında gelişmesine yardımcı oluyor.

"Vestel için son derece önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Ventures Genel Müdürü Öner Tekin, yatırımın şirket için son derece önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tekin, "Vestel'in teknoloji şirketi vizyonu doğrultusunda uzun yıllardır startup yatırımları, uluslararası işbirlikleri ve büyüme alanlarımıza yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vestel'in otomotiv ekosistemi ve mobilite alanlarındaki gücünü artıracak bir hamlede daha bulunarak ABD merkezli Elevation'a yatırım yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu da Vestel'in son yıllarda otomotiv elektroniği alanında önemli adımlar attığını ve pazarda önde gelen tedarikçilerden biri haline geldiğini aktararak, Elevation yatırımının bu alanda markayı daha da ileriye taşıyacağını kaydetti.

Kutlu, "Uzun yıllardır Vestel olarak geleceğin sektörleri arasında gördüğümüz otomotiv elektroniği alanında yatırımlar yapıyoruz. Elevation yatırımı da bu vizyonun bir parçası. Önümüzdeki dönemde Vestel mühendislerinin Elevation'daki meslektaşlarıyla tasarlayacakları çipler, Vestel'in geliştireceği mobilite ürünlerinde kullanılacak." açıklamasını yaptı.

Elevation kurucusu David Nam de Elevation'ın otomotiv kalifikasyonlarına sahip, yüksek performanslı analog ve güç mikroçipleri geliştiren bir firma olduğunu belirtti.

Nam, "Bizlere ve vizyonumuza olan güveni için Vestel'e teşekkür ediyorum. Vestel ile geleceğin otomobillerinde kullanılacak mikroçipleri geliştireceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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