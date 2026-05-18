Vezirköprü\'de IPARD III Hibe Toplantısı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yatırım yapmak isteyen üretici ve girişimcilere yönelik IPARD III Programı Hibe Destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun Koordinatörlüğü uzmanları tarafından katılımcılara destek programları hakkında bilgi verildi. Toplantıda konuşan TKDK Samsun Müdürlüğü İletişim Uzmanı Serhat Taş, IPARD III Programı kapsamında 2026 yılı çağrı takviminin açıklandığını belirterek, tarım, hayvancılık, gıda işleme ve kırsal kalkınma alanlarında yatırım yapmak isteyen girişimcilere önemli oranlarda hibe desteği sağlanacağını ifade etti. Taş, 2026 yılı içerisinde çıkılması planlanan çağrılar kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ile pazarlanmasına yönelik yatırımlar, kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme başlıklarında başvuruların kabul edileceğini söyledi.

Bilgilendirme toplantısına Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Fişekci'nin yanı sıra üreticiler, çiftçiler ve girişimciler katıldı. - SAMSUN