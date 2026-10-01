Vezirköprü TSO'da seçimi Dursun Atak kazandı, sarı liste 3 grupta birinci oldu - Son Dakika
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Vezirköprü TSO'da seçimi Dursun Atak kazandı, sarı liste 3 grupta birinci oldu

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Vezirköprü TSO\'da seçimi Dursun Atak kazandı, sarı liste 3 grupta birinci oldu
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Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası meslek komite seçimlerini Dursun Atak kazandı; sarı listesi 3 meslek grubunda birinci oldu. Üç adayın yarıştığı ve Kültür Merkezi'nde yoğunluk yaşanan seçimlerin ardından Atak, odanın yeni başkanı oldu.

Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komite seçimleri tamamlandı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde Dursun Atak'ın sarı listesi 3 meslek grubunda birinci oldu.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde Hayati Ağca, Kadri Fişekçi ve Dursun Atak'ın listeleri yarıştı. Seçimlerin yapıldığı Kültür Merkezi'nde yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Seçimlerde 1. grupta Abdulkadir Fişekçi 13 oyla birinci olurken, Hayati Ağca ve Dursun Atak 10'ar oy aldı. 2. grupta Dursun Atak 57 oyla, 3. grupta 30 oyla, 5. grupta ise 11 oyla birinci oldu. 4. grupta Hayati Ağca 27 oyla, 6. grupta ise 20 oyla birinci çıktı.

3 grupta galip çıkan Atak, Vezirköprü TSO'nun yeni başkanı oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Dursun Atak, kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür etti. Atak, seçim sürecinde yanında olan herkese teşekkür ederek, bundan sonraki dönemde Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
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