Vezirköprü TSO\'da seçimi Dursun Atak kazandı, sarı liste 3 grupta birinci oldu

Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komite seçimleri tamamlandı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde Dursun Atak'ın sarı listesi 3 meslek grubunda birinci oldu.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde Hayati Ağca, Kadri Fişekçi ve Dursun Atak'ın listeleri yarıştı. Seçimlerin yapıldığı Kültür Merkezi'nde yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Seçimlerde 1. grupta Abdulkadir Fişekçi 13 oyla birinci olurken, Hayati Ağca ve Dursun Atak 10'ar oy aldı. 2. grupta Dursun Atak 57 oyla, 3. grupta 30 oyla, 5. grupta ise 11 oyla birinci oldu. 4. grupta Hayati Ağca 27 oyla, 6. grupta ise 20 oyla birinci çıktı.

3 grupta galip çıkan Atak, Vezirköprü TSO'nun yeni başkanı oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Dursun Atak, kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür etti. Atak, seçim sürecinde yanında olan herkese teşekkür ederek, bundan sonraki dönemde Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası için çalışacaklarını ifade etti.