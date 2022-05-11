Vialand Tema Park'ı bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor - Son Dakika
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Vialand Tema Park'ı bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

11.05.2022 10:57
Vialand Tema Park'ı bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger, pandeminin yavaşlaması ile birlikte turizm hareketliliğinin iyice arttığını belirterek, "2022 yılında 500 bini yabancı misafir olmak üzere toplamda 1 milyon misafiri Vialand Tema Park'ta ağırlamayı planlıyoruz.

Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger, pandeminin yavaşlaması ile birlikte turizm hareketliliğinin iyice arttığını belirterek, "2022 yılında 500 bini yabancı misafir olmak üzere toplamda 1 milyon misafiri Vialand Tema Park'ta ağırlamayı planlıyoruz." dedi.

Tonger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vialand Tema Park'ın, İstanbul'un en büyük tema parkı konumunda olduğunu söyledi.

Tema Park'ın yaklaşık 10 yıl önce açıldığını hatırlatan Tonger, "120 dönüm üzerine kurulu Tema Parkımız, 10 yıl önce Eyüpsultan'da alışveriş merkezi ve otelimizle birlikte entegre bir tesis olarak hizmete girdi. Bugün 30'a yakın irili ufaklı oyun setleriyle yerli-yabancı yüz binlerce misafire hizmet veriyoruz. İlerleyen günlerde yeni eğlence ünitelerimizin de eklenmesiyle talebin ve memnuniyetin artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tonger, Tema Park içinde güvenliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Sene içerisinde bazı dönemlerde bakım için molalar veriyoruz. Çünkü bizim için misafirlerimizin güvenliği birinci öncelik durumunda. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen 'Nefeskesen', 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan 'Adalet Kulesi', 'King Kong', 'Viking', 'Fatih'in Rüyası' gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden eğlence setlerimiz ile misafirlerimiz unutulmaz deneyimler yaşıyor. Gelecek günlerde 'Yaban Arısı', 'Savana' ve '360 Plus' isimli 3 yeni ünite daha adrenalin sevenler ile buluşacak." diye konuştu.

30 bin başarılı öğrenci, İstanbul Vialand Tema Park'ta ücretsiz ağırlanacak

Tankut Tonger, 2020 ve 2021'de pandemiden kaynaklı sebeplerle kapanmalar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2019 yılını kendimize referans alıyoruz. Pandeminin yavaşlaması ile birlikte turizm hareketliliği iyice arttı. 2022 yılında 500 bini yabancı misafir olmak üzere toplamda 1 milyon misafiri Vialand Tema Park'ta ağırlamayı planlıyoruz. Çocuklu aileler başta olmak üzere özellikle Arap coğrafyasından ve bu yıl bilhassa Avrupa ülkelerinden İstanbul'a ciddi talep var. Tüm dünyadan misafirlerimizi Vialand Tema Park'ta ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Bunun yanı sıra okul gruplarından da ciddi bir talep var."

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamanın arifesinde olduklarını, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 1.000 okulda eğitim gören 30 bin başarılı öğrenciyi Vialand Tema Park'ta ücretsiz ağırlamayı planladıklarını aktaran Tonger, yıl boyunca kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliklerinin artarak devam edeceğini de söyledi.

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alışveriş merkezi, Eyüpsultan, İstanbul, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vialand Tema Park'ı bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor - Son Dakika


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