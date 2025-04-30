Vigo ile Hızlı Teslimatta Yeni Dönem

Hızlı teslimat sektörünün ve e-ticaretin değişen tüketici beklentileri, şehir içi teslimat hizmetlerine yeni bir boyut kazandırdı. Bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri de, teknoloji altyapısı ve yenilikçi hizmet modelleriyle dikkat çeken Vigo oldu.

Vigo, sunduğu havuz kurye modeli ve çok kanallı teslimat çözümleriyle, hızlı teslimat sektöründe öncü markalardan biri olarak konumlandı. Yapılan açıklamaya göre esnek, erişilebilir ve güvenilir hizmet anlayışı Vigo'yu farklılaştıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Şirketin geliştirdiği havuz kurye modeli, hem bireysel kullanıcıların hem de işletmelerin değişken ihtiyaçlarına esnek çözümler sunuyor. Butik işletmelerden büyük markalara kadar geniş bir yelpazeye hitap eden bu model, hızla değişen pazar dinamiklerine kolayca uyum sağlıyor.

Türkiye'nin 55 ilinde hizmet veriyor

Açıklamaya göre, Akıllı sipariş yönetimi, sipariş algoritması ve ülke çapına yayılan 6 binden fazla kuryesi sayesinde Vigo, sadece büyükşehirlerde değil, Türkiye'nin 55 ilinde aktif olarak hizmet veriyor. Platform bağımsız yapısıyla, farklı sistemlere entegre olarak her noktaya ulaşabilen şirket, sektörde önemli bir fark oluşturuyor. Dijitalleşmenin etkisiyle hızlanan lojistik talepleri, bireysel ve kurumsal ihtiyaçların çeşitlenmesiyle birlikte, esnek ve güçlü altyapıya sahip çözümlere olan ihtiyaç daha da artıyor. Bu yeni dönemde şirket, teknoloji ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörde öne çıkıyor. - İSTANBUL