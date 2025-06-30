Vigo, Kuryelere Ekonomik Özgürlük Sağlayan \'Vigo Cüzdan\'ı Tanıttı

Vigo, 'Vigo Cüzdan' adıyla yeni bir sistemi devreye aldı. Hayata geçirilen bu sistem, kuryelerin kazançlarını mobil uygulama üzerinden anlık olarak görüntüleyip diledikleri an hesaplarına çekebilmelerini mümkün kılıyor.

Teslimat sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Vigo, Havuz Kurye modelinde çalışan kuryelerinin kazanç yönetimini kolaylaştıracak yeni bir sistemi devreye aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 'Vigo Cüzdan' adıyla hayata geçirilen bu geliştirme, kuryelerin kazançlarını mobil uygulama üzerinden anlık olarak görüntüleyip diledikleri an hesaplarına çekebilmelerini mümkün kılıyor. Geleneksel hakediş dönemlerine bağlı kalmadan, her teslimat sonrası oluşan kazancın anında erişilebilir hale gelmesi, özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılamak veya acil harcamalarını yönetmek isteyen kuryeler için büyük kolaylık sağlayacak. Yeni sistem, kuryelerin finansal planlamalarını daha sağlıklı yapabilmelerine de olanak tanıyor. Tamamen dijital altyapı ile geliştirilen Cüzdan; şeffaflık, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından da dikkat çekiyor. Kuryeler, mobil uygulama üzerinden kazanç geçmişlerini görebiliyor, çekim işlemlerini takip edebiliyor ve bütçelerini anlık olarak yönetebiliyor.

Ödeme aracı değil, kuryelere ekonomik özgürlük kazandıran model

Şirket kurucuları, bu sistemin sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda kuryelere zaman ve ekonomik özgürlük kazandıran çağdaş bir destek modeli olduğunu vurguladı.

Vigo Operasyon Geliştirme Direktörü Murat Ceyran, "Vigo Cüzdan Sistemi ile, sahadaki en büyük gücümüz olan kuryelerimizin finansal yönetimini destekliyoruz. Geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle kuryelerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirketi bu adımı, esnek çalışma modeline dayalı havuz kurye sistemini güçlendirmeyi ve sektördeki dijital dönüşüm sürecine katkı sunmayı hedefliyor. Sistemin ilerleyen dönemde işletmeye bağlı çalışan kuryeler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Şirket ile ilgili tüm gelişmelerin sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirtildi. - İSTANBUL