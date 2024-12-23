VİOP'ta Aralık Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Aralık Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'taki aralık vadeli endeks kontratı, haftaya 10.724,00 puandan %0,2 artışla başladı.

23.12.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 10.724,00 puandan başladı başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 10.724,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 10.708,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 10.752,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Bununla birlikte, hafta sonu yayımlanan Resmi Gazete'deki kararla kar paylarında tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güveni ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Aralık Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika

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