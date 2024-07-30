VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 12.053,25 puandan başladı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 12.053,25 seviyesinden işlem gördü. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirterek, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

30.07.2024 09:31
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 12.053,25 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 12.053,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 12.063,58 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,1 düşerek 12.054,05 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirterek, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek, 12.100 ve 12.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika

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