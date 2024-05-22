VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 12.470,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

22.05.2024 09:31
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 12.470,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 12.470,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 12.473,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek yüzde 0,2 artışla 12.494,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise, dün Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin haber akışı BIST 100 endeksindeki yükselişte etkili olurken, bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem gördü. Koç Holding hisseleri de yüzde 7,3 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

Bugün de Koç Holding yaptığı açıklamada, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını hatırlatarak, şirket tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika

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