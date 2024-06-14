VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 1,3 yükselişle 11.646,25 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 11.646,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 11.495,75 puandan tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını belirterek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklamanın ardından endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimine devam ederek yüzde 1,3 artışla 11.646,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerden altında kalmasına rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.