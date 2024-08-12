VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,28 yükselişle 10.957,50 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,28 artışla 10.957,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,60 düşüşle 10.926,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,17 kayıpla 10.907,50 puana indi.

Analistler, ABD'de resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanmanın haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.