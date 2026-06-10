VİOP'ta BIST 30 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Endeksi Düşüşte

10.06.2026 09:47
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BIST 30 haziran vadeli kontrat açılışta %0,32 düşüşle 15.680,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,32 düşüşle 15.680,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,74 azalışla 15.731,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.721,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,32 altında 15.680,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla risk algısı yükselirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de enflasyon ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puanın destek, 15.800 ve 15.900 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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