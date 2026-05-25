VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

25.05.2026 09:39
Haziran vadeli endeks kontratı, haftaya %1,34 yükselişle 16.360,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat haftaya yüzde 1,34 yükselişle 16.360,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 8,67 artışla 16.144,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 16.068,00 puandan işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.600 puanın direnç, 16.200 ve 16.100 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

