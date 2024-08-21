VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.042,00 puandan başladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

21.08.2024 10:52
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.042,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 11.054,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.045,00 puana indi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 11.042,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı - Son Dakika
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