VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yatay seyirle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 12.710,00 puandan başladı. ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlendiği belirtilirken, bugün gözlerin ABD'de üretici enflasyonuna çevrildiği söylendi. Ödemeler dengesi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceği ifade edildi.

12.07.2024 09:37
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 12.710,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 12.710,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 üzerinde 12.710,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 gerileyerek 12.702,25 puana düştü.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerin ABD'de üretici enflasyonuna çevrildiğini söyledi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan, dün JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yapan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirterek, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüs var." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da yaptığı sunumda, "Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti." dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında gerçekleştirdiği sunumda, "Çıktı açığı, yılın 2. çeyreğinde halen pozitif alanda seyretmekle birlikte bir düşüş sergiledi. Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç,12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat yatay seyirle başladı - Son Dakika

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