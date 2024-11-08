VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Açıldı

Aralık vadeli BIST 30 kontratı, açılışta %0,1 gerileyerek 10.265,00 puandan işlem gördü.

08.11.2024 10:49
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.265,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.265,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,8 artışla 10.276,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 azalışla 10.250,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirmesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı yılın 4. Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün, Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Açıldı - Son Dakika
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