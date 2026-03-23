VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Başladı

23.03.2026 09:40
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat haftaya yüzde 1,01 düşüşle 14.999,00 puandan başladı.

Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, yarım günlük işlemlerde normal seansı yüzde 0,99 azalışla 15.152,00 puandan tamamlamıştı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,01 altında 14.999,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya yeni bir satış dalgasıyla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.900 ve 14.800 puanın destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

