VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı

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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksi %0,17 artışla 16.947 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,17 yükselişle 16.947,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,77 artışla 16.910,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,04 artarak 16.918,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 artarak 16.947,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puanın direnç, 16.700 ve 16.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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