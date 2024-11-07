VİOP'ta BIST 30 Yükselişle Başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 yükselişle 10.227,50 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 10.227,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,5 artışla 10.200,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.230,25 puan oldu.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler Fed'e çevrilirken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını vurgulayan analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.