Ekonomi

VİOP'ta Ekim Vade Kontratı Yükseldi

18.09.2025 09:39
BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat açılışta %0,14 artışla 12.803,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,14 yükselişle 12.803,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 12.785,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.794,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 artışla 12.803,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin varlığına işaret etmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.900 ve 13.000 seviyelerinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

