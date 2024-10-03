VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yatay Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yatay Başladı

BIST 30 endeksi Ekim vadeli kontratı açılışta 10.376,25 puandan işlem gördü. Enflasyon verileri bekleniyor.

03.10.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.376,25 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 10.376,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,5 azalışla 10.378,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 43,23 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yatay Başladı - Son Dakika

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