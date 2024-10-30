VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yükselişte

BIST 30 endeksi, VİOP'ta açılışta yüzde 0,2 artışla 9.965,50 puandan işlem görmeye başladı.

30.10.2024 10:48
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 9.965,50 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 9.965,50 seviyesinden işlem gördü.

Pazartesi günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 artışla 9.950,00 puandan tamamladı. Endeks kontratında, 28 Ekimde tatil sebebiyle normal seans yarım gün yapılırken, akşam seansı yapılmadı.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Analistler, bugün sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yükselişte - Son Dakika

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