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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

17.11.2021 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.865 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.865 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.850,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.865,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,9 altında 1.868,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.866,25 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde ise son haftalardaki hızlı yükselişin ardından kar satışlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.840 ve 1.810 seviyelerinin destek, 1.880 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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