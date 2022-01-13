VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.378 puanda dengelendi.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.370,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 2.378,00 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2.395,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise gerileyerek 2.373,00 puana indi.
Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının güçsüz olduğunu söyledi.
Bugün gözler yurt içinde sanayi üretimi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyor.
Bugün ayrıca ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.330 puanın destek, 2.410 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Kaynak: AA
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