VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.711 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 2.710,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.711 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.696,50-2.795,00 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 azalışla 2.713,75 puandan tamamladı. Dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını duyurmasının ardından, endeks kontratı, akşam seansında yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 2.721,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydederek, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri takvimi yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Haziran vadeli endeks kontratında vade sonuna iki gün kaldığını anımsatan analistler, yaklaşık 175 bin açık pozisyon bulunduğunu, pozisyon kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.680 puanın destek olarak takip edildiğini aktaran analistler, 2.750 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.