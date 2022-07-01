Bugün yurt içi ve dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de inşaat harcamaların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 puanın destek, 2.790 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin özellikle ABD ekonomisi için resesyon riskinin güçlendiğine işaret etmeye devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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