VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

24.03.2022 10:29
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.502 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.502 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.511,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.502,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2.502,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." açıklamasının küresel pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü bildirdi.

Açıklama özellikle emtia fiyatları üzerinde etkili olurken, dün Avrupa'da Nisan vadeli doğal gaz kontratları yüzde 20'den fazla artışla 118 avroya, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıktı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.550 puanın direnç, 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor

Borsa İstanbul, Doğalgaz, Rusya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:37:26. #1.11#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement