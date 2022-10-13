VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

13.10.2022 09:28
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 3.893,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 3.893,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 3.893,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,4 değer kaybıyla 3.892,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.894,75 puana çıktı.

Analistler, artan resesyon uyarıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ve tahvil piyasasında süren belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu belirterek, gözlerin bugün açıklanacak ABD'nin eylül ayı enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı.

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankası yetkilerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.860 ve 3.800 seviyelerinin destek, 3.920 ve 3.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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