Üye Girişi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

01.02.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.258 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.258 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.260,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.258,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 2.243,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.253,50 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bankanın fazla şahinleşmesinin olumsuzluklarına dikkati çekmelerinin risk iştahını artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik ile ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.280 ve 2.350 puanın direnç, 2.230 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:32 Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
09:11 Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
08:53 İddianame tamamlandı! Asiye'ye saldıran köpekler silah sayıldı
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement