VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.258 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.260,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.258,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 2.243,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.253,50 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bankanın fazla şahinleşmesinin olumsuzluklarına dikkati çekmelerinin risk iştahını artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik ile ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.280 ve 2.350 puanın direnç, 2.230 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.