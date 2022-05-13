VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

13.05.2022 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.814 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.814 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.817,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 2.814 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 3,6 düşüşle 2.784,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.789,50 puana çıktı.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.780 ve 2.750 seviyelerinin destek, 2.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta yıllık yüzde 9,4 artmasını bekliyor. Ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,1 artacağını öngörüyor.

YORUMLAR
500
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürüyor Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürüyor VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:33 "Sütyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahlak bekçiliği yapan Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı!
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
09:26 Zafer Partisi mültecilerin geleceğini halka soracak! Kent meydanlarına referandum sandıkları koyacaklar: Gitsinler mi, kalsınlar mı?
09:23 İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
06:24 İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement