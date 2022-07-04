VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

04.07.2022 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.778 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.778 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.782,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.778 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 2.739,00-2.804,50 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 2.763.50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,4 yükselişle 2.773,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun makroekonomik veri takviminin öne çıktığı haftaya artan resesyon endişeleriyle temkinli başladığını ifade etti.

Yurt içinde gözlerin bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildiğine işaret eden analistler, enflasyon verilerinin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 puanın destek, 2.790 ve 2.810 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin haziranda yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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