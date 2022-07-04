Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 puanın destek, 2.790 ve 2.810 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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