Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 ve 2.700 puanın destek, 2.760 ve 2.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.