VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

11.04.2022 09:32
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.709 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.709 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.704,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 2.709 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,5 üzerinde 2.714,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının küresel pay piyasalarında risk algısını beslediğini ifade etti.

Rusya- Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimalinin de düşük seyreden risk iştahında önemli rol oynadığını aktaran analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.750 seviyesinin direnç, 2.700 ve 2.650 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

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Borsa İstanbul, Nisan, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika


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