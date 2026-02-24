VİOP'ta Şubat Kontratı Yatay Başladı - Son Dakika
VİOP'ta Şubat Kontratı Yatay Başladı

24.02.2026 09:41
BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, 15.763,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yatay seyirle 15.763,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 artarak 15.765,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.748,00 puandan işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 altında 15.763,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izlerken, Asya tarafında tatillerin sona ermesiyle işleme açılan borsalarda risk iştahının yüksek olduğu görüldü.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puanın direnç, 15.700 ve 15.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

VİOP'ta Şubat Kontratı Yatay Başladı
