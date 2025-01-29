VİOP'ta Şubat Kontratı Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 11.635,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.635,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7 artışla 11.613,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.640,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.500 ve 11.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.