VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükseldi

BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, açılışta %0,3 artışla 11.549,00 puandan işlem gördü.

03.01.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 11.549,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 11.549,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,2 artışla 11.520,00 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Yurt içinde bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika

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