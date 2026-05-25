Visa ve Mastercard Rusya Pazarında Geriledi

25.05.2026 14:12
Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki pazar payı %17'nin altına düştü, ulusal ödeme sistemi Mir büyüyor.

Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi Departmanı Direktörü Alla Bakina, Visa ve Mastercard kartların Rusya ödeme piyasasındaki payının yüzde 17'nin altına gerilediğini bildirdi.

Bakina, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ödeme piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Visa ve Mastercard'ın 2022 öncesinde Rusya'daki pazarın hakimi konumu bulunduğuna işaret eden Bakina, "İki şirket 2022'de Rusya'dan çekildi. Geçen süre zarfında bu araçların piyasadaki payı azaldı ve bugün yüzde 17'nin altında." ifadelerini kullandı.

Bakina, Visa ve Mastercard'ın, Rusya'da daha önce sağladıkları işlevi artık yerine getirmediğini belirterek, "Bu kartların elbette piyasamızdan çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ödeme sisteminin "dayanıklılığını göstermeye devam ettiğini" savunan Bakina, nakitsiz ödemelerin payının da istikrarlı şekilde yüksek seviyede kaldığını söyledi.

Bakina, Rusya'da nakitsiz ödemelerin payının 2026 sonuna kadar yüzde 90 eşiğini aşmasının beklendiğini kaydetti.

Visa ve Mastercard, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı. Rus bankalarınca çıkarılan Visa ve Mastercard kartlarının yurt dışında kullanımı, yurt dışındaki kartların da Rusya'da kullanımı durmuştu.

Rusya'da kart işlemleri ise ülkenin ulusal ödeme altyapısı üzerinden yürütülmeye devam edilirken ulusal ödeme sistemi Mir'in kullanımında artış yaşandı.

Kaynak: AA

