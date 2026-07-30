Vodafone Discover Programı'na 48 Genç Seçildi

Vodafone'un 2008'den beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başvuruları sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 19 bin başvurunun yapıldığı programa 18 farklı üniversiteden 48 genç kabul edildi.

Başvuruların değerlendirilmesinde ise ilk kez 5G teknolojisinden yararlanıldı. Programa katılanların yüzde 67'sini kadın çalışanlar oluşturdu. Katılımcıların yüzde 42'si teknoloji, yüzde 38'i ticari, yüzde 21'i ise destek ekiplerinde görev almaya başladı.

En fazla başvuru yüzde 30 ile Data ve AI ekibine yapıldı, programa kabul edilen 48 gençten 9'u da bu ekipte çalışmaya başladı.

Program kapsamında bu yıl çevrim içi ön değerlendirme ve yüz yüze gerçekleştirilen ikinci değerlendirme aşamalarında oyunlaştırma yaklaşımı kullanıldı.

Grup mülakatında adaylar PlayStation üzerinden oyun deneyimi yaşarken, yapay zeka botuyla da mülakat gerçekleştirdi. Her iki uygulamada internet bağlantısı Vodafone 5G altyapısıyla sağlandı.

Vodafone, genç yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla 2024'te başlattığı London Rise projesi kapsamında son üç yılda 25 Discover katılımcısını Londra ofisinde ağırladı.

Katılımcılar burada Vodafone Grubu'nun stratejisi hakkında bilgi alırken, uluslararası kariyer deneyimlerini dinleme ve çeşitli eğitim programlarına katılma fırsatı buldu.

Üniversite son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş deneyimi bulunan adaylara yönelik hazırlanan Discover Genç Yetenek Programı, Vodafone'un faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde uygulanıyor.

Programa katılan gençler ilk yıllarında farklı birimlerde iki rotasyon yaparak şirketi ve telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma imkanı elde ediyor.

Katılımcılar ayrıca satış, pazarlama, teknoloji, finans ve insan kaynakları gibi farklı fonksiyonlarda tam zamanlı görev alırken, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin yanı sıra mentörlük ve proje bazlı gelişim programlarından yararlanıyor.

"Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, programın Vodafone'un tüm ülkelerinde uygulanan global yeni mezun işe alım programı olduğunu belirtti.

Programın yaklaşık 19 yıl önce 3 kişiyle başladığını aktaran Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone'a kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Her yıl artan bir ivmeyle istihdama katkımızı sürdürdüğümüz bu programla bugüne kadar yaklaşık 850 genci bünyemize kattık. Şimdi yeni aramıza katılan 48 arkadaşımızla Discover ailemiz daha da büyüdü. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."