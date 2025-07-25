Vodafone, En İyi 4.5G Şebeke Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone, En İyi 4.5G Şebeke Seçildi

Vodafone, En İyi 4.5G Şebeke Seçildi
25.07.2025 16:14
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Vodafone, Türkiye'de en iyi 4.5G performansını göstererek hediye kampanyası başlattı.

Vodafone, bağımsız test kuruluşu umlaut'un gerçekleştirdiği şebeke performans değerlendirmesinde, Türkiye genelinde 4.5G şebekesinde "En Güvenilir ve En İyi Performans Gösteren Operatör" seçilirken, İstanbul özelinde de "En Güvenilir ve En İyi Mobil Bağlantıya Sahip Operatör" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone elde ettiği başarıyla gelecek aylarda yapılması beklenen 5G ihalesi öncesinde mevcut 4.5G şebekesinin gücünü tescilledi.

Vodafone, bu başarılı sonucu olarak müşterileriyle kutlama amaçlı İstanbul özelinde bir hediye kampanyası da düzenleyerek, İstanbul'daki mevcut faturalı müşterilere 3 gün geçerli, numarasını taşıyan müşterilere ise 1 ay geçerli 34 GB mobil internet hediye etti.

umlaut'un kıyaslama metodolojisi, müşteri deneyimli ağ kalitesine odaklanıyor ve çok çeşitli mobil hizmetleri kapsıyor. Şirket, her mobil şebekeyi, şebeke performansı ve servis devamlılığı açısından karşılaştırıyor.

Kamuya açık bu kıyaslamalar, operatörlerin tüketicilere, kurumsal kullanıcılara ve işletmelere kablosuz bağlantıları ne kadar iyi sunduklarını ve gelişim alanlarını ortaya koyuyor.

umlaut'un, Samsung Galaxy S23+ cihazını kullanılarak Vodafone'u ve diğer operatörlerin mobil şebeke performansını analiz ettiği değerlendirmede ses ve veri hizmetlerinin performansı test edildi.

Testler, hareket halindeki bir araç kullanılarak şehir ve ilçelerin yanı sıra bağlantı yollarında gerçekleştirildi. Sürüş testinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından toplanan ve müşteri deneyimini yansıtan kitle kaynak verileri de dahil edilerek ölçümün kapsamı genişletildi.

Vodafone, umlaut'un yaptığı testlerde, 1000 üzerinden 885 puanla ülke çapında en yüksek genel mobil performansı gösterdi. 270 üzerinden 252 puanla ses kategorisinde lider olan Vodafone, 480 üzerinden 412 puanla veri kategorisinde en yüksek sonucu alırken, 250 üzerinden 221 puanla kitle kaynaklı kalitede en yüksek puana sahip oldu. Vodafone, İstanbul'da ise 1000 üzerinden 893 puanla en yüksek genel puanı elde etti.

"En iyi performans gösteren mobil şebeke seçildik"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olduklarını ve her yıl yaptıkları yatırımlarla katkılarını büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

Aksoy, Türkiye'ye bugüne kadar yaptıkları toplam yatırımın reel değerinin 300 milyar lirayı aştığını paylaşarak, bu yatırımın önemli bir kısmını altyapıya yaptıklarını ve geçen mali yılda sektörde mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olduklarını paylaştı.

Altyapılarını en yeni teknolojilerle geliştirmeyi sürdürerek müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettiklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Yıllardır yaptığımız bu istikrarlı yatırımın bir sonucu olarak, umlaut'un gerçekleştirdiği en güncel şebeke performans değerlendirmesinde, İstanbul'un ve Türkiye'nin en güvenilir ve en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildik. Böylece, şirketimizin sunduğu 4.5G bağlantı kalitesi ve güvenilirliği yapılan testlerle onaylanmış oldu. Halihazırda 4.5G'de en iyi şebekeye sahip operatör olarak 5G'ye de hazırız ve ihaleyi sabırsızlıkla bekliyoruz. 5G ihalesi, Türkiye'nin dijital geleceği için kritik bir eşik olacak. O nedenle, ihalenin makul fiyat ve sürdürülebilir koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılması önemli. Bu şekilde teknolojinin yaygınlaşması ve beklenen ekonomik katma değerin ortaya çıkması mümkün olacaktır."

umlaut CEO'su Hakan Ekmen de Vodafone'u şebekesini geliştirme yönünde attıkları başarılı adımlar ve sunduğu yüksek kaliteden dolayı tebrik ettiklerinin altını çizerek, "umlaut tarafından Vodafone'un 4.5G bağlantısının kalite ve güvenilirliğine ilişkin yapılan testler sonucunda, Vodafone'un Türkiye ve İstanbul'da en iyi performans gösteren ve en güvenilir şebekeye sahip olduğu teyit edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Vodafone, En İyi 4.5G Şebeke Seçildi - Son Dakika

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