Vodafone İşbirliği ile Opet\'in Dijital Dönüşümü

Ekonomi

Vodafone Business, sunduğu SD-WAN (yazılım tabanlı geniş alan ağı sistemi) teknolojisiyle, akaryakıt dağıtım markası Opet'in dijital dönüşümündeki çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, sunmuş olduğu yeni nesil bağlantı teknolojileriyle şirketlere yedekli, güvenli ve hızlı iletişim ağları sağlarken, müşterilerinin dijital dönüşümlerine destek olmayı da sürdürüyor.

Vodafone Business güçlü altyapısı, Opet ve Sunpet markalarıyla yaklaşık 1900 istasyonuyla Türkiye'de faaliyet gösteren Opet'in bu alandaki çözüm ortağı oldu. Şirket, 1600'den fazla istasyonda kurmuş olduğu SD-WAN hizmetiyle, yeni iş ortağının verimliliğini artırarak, müşterisine esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir iş süreci sağlayacak.

"Ağ trafiği daha efektif bir şekilde yönetilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, müşterilerinin kritik uygulamalarını kesintisiz, güvenli ve verimli şekilde yönetirken, sundukları bağlantı çözümleriyle partnerlerine iş sürekliliği sağlama hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.

Merkez ve istasyonlar arasındaki bağlantının standart olmamasının, eski tip modemler nedeniyle doğan arıza süreçlerinin istasyonlarda kesintiye ve iş kaybına neden olmasının, işletmelerin önündeki en önemli sorunlardan birisi olduğunu vurgulayan Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Vodafone Business olarak, teknoloji iş ortağımız Opet ile de tam da bu noktada bir işbirliğine gitmiş olduk. Opet'in ülke genelinde faaliyetlerini yürüttüğü aktif istasyonları ile merkez arasında SD-WAN oluşturmasını sağlarken, tüm Opet ve Sunpet istasyonlarının, müşterimiz tarafından belirlenen güvenlik politikasıyla sistemdeki tüm bileşenlerle her zaman erişebilir olmasına imkan sunduk. Bu sayede ağ trafiğini daha efektif bir şekilde yöneterek ağ performansını artıracak Opet'in, cihazlar arasındaki veri transfer hızı da artacak. Bunun yanında veri merkezleri ile müşterimizin akaryakıt istasyonları arasında uçtan uca hızlı, güvenli ve kesintisiz bir iletişim de sağlanmış olacak."

Opet Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Gündüz de hizmet devamlılıkları için bayilerle aralarındaki kesintisiz ağ bağlantısının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Vodafone Business, bu konuda sunmuş olduğu hizmetlerle geçmişten beri bizim için önemli bir teknolojik ortak konumunda. Gerçekleştirdiğimiz yeni işbirliği sayesinde ağ altyapımızı daha esnek, kesintisiz ve güvenli bir yapıya kavuşturduk. Yine bu sayede, altyapımızı merkezden yönetilebilir bir hale getirerek verimliliğimizi artırdık. İletişim hızımızı yükseltirken, uçtan uca daha güvenli ve hızlı bir ağ altyapısına da kavuşmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

SD-WAN, BT maliyetlerini düşüyor

Geleneksel WAN'ı (geniş alan ağları) hayata geçirmek ve yönetimini gerçekleştirmek, bilişim teknolojileri alanında en maliyetli süreçler arasında yer alıyor. SD-WAN çözümüyle ise esnek, ölçeklenebilir ve geleneksel olarak bir WAN oluşturmanın yanında oldukça uygun maliyetlerle ihtiyaçlara yanıt bulunabiliyor.

Özellikle farklı konumlarda şubeleri ve ofisleri bulunan kurumların, bilişim teknolojileri altyapılarındaki geniş alan ağlarının uygun maliyetler ile en hızlı ve en basit şekilde oluşturulmasını sağlayan SD-WAN, geleneksel yöntemlerden farklı olarak bulut ağı üzerinden iş yönetme şansı da veriyor.

SD-WAN, merkezi bir kontrol noktası kullanarak ağ trafiğinin yönetimini gerçekleştiriyor. Bu da ağ yönetiminde, esneklik imkanı sunarak performansı ve kaynakların kullanımını optimize etme olanağı sağlıyor ve iş sürekliliğini mümkün kılıyor. Ağ trafiğini daha efektif bir şekilde yönetebildiğinden, ağ performansını artıran SD-WAN, ağ trafiğini en doğru şekilde yönlendirerek, cihazlar arasındaki veri transfer hızını yükseltiyor ve yönetim işlemleri tek bir merkezden sağlanıyor. Bu da ağın farklı noktalarına gidip cihazları elle yapılandırmak gibi zahmetli işlemleri ortadan kaldırıyor. SD-WAN, ağ trafiğini düzenleyerek, güvenli olmayan bağlantıları engellediği için güvenliği de artıyor.