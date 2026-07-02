Vodafone Türkiye\'ye Ödül

Vodafone Türkiye, yapay zeka tabanlı dönüşüm projesiyle TM Forum Digital Transformation World 2026'da (DTW 2026) "Bölgesel Etki Mükemmelliği" ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, telekom inovasyon platformu TM Forum tarafından Kopenhag'da düzenlenen etkinlikte başarıya imza attı.

Şirket, organizasyonda "Yapay Zeka Destekli Birleşik Müşteri Analizi ile Operasyonları Dönüştürme ve Büyümeyi Teşvik Etme" projesiyle Bölgesel Etki Mükemmelliği ödülüne layık görüldü.

Şirket ayrıca, TM Forum'un yeni değerlendirme metodolojisi Otonom Şebeke Değerlendirme kapsamında, arıza yönetimi süreçlerinde optik alanda 3,6, Radyo Erişim Şebekesi (RAN) ve İnternet Protokolü (IP) alanlarında ise 3,4 olgunluk seviyelerine ulaşarak Avrupa'da doğrulanmış en yüksek otonom şebeke değerlendirme sonuçlarına imza attı.

Vodafone Türkiye, TM Forum'un Akıllı Şebeke Operasyonları ve Otonom Şebeke Dönüşümü teknik inceleme çalışmalarına da katkı sağlayarak, yapay zeka destekli otonom şebeke dönüşümü sürecinde edindiği gerçek saha deneyimini, karşılaşılan zorlukları, geliştirilen uygulamaları ve öğrenimleri sektörle paylaştı.

Şirketin hayata geçirdiği yapay zeka destekli birleşik müşteri içgörü çözümü, yüzlerce şebeke Temel Performans Göstergesi'ni (KPI) müşteri kaybı oranı, şikayet oranı ve Net Tavsiye Skoru gibi temel iş hedefleriyle ilişkilendirerek, eyleme geçirilebilir müşteri içgörüleri sunuyor. Departmanlar arası iş akışının yeniden yapılandırılması sayesinde bu içgörüler çağrı merkezi, şebeke optimizasyonu ve pazarlama ekipleri tarafından erişilebilir hale getirilerek, iş büyümesinin kademeli olarak artırılmasına katkıda bulunuyor.

Ağ Operasyon Merkezi ve Güvenlik Operasyon Merkezi sinerjisi, Gecikmeye-Kesintiye Toleranslı Şebeke ve çoklu ajan işbirliği gibi yetenekler sayesinde operasyonel verimlilik artışı ve müşteri kayıp oranının düşürülmesi sağlanıyor. Şirketin ticari olarak geniş ölçekte devreye aldığı ve 25 milyondan fazla mobil müşteriyi kapsayan bu çözüm, Net Tavsiye Skoru'nu yüzde 27 artırırken, müşteri şikayetlerinde yüzde 20, müşteri kaybı oranında da yüzde 1,9 azalma sağladı.

Dünya genelinde 800'den fazla telekom operatörü, teknoloji sağlayıcısı ve iş ortağını bir araya getirerek sektörün standartlarını ve dönüşüm yol haritalarını belirleyen TM Forum bünyesinde, özellikle yapay zeka ve otonom şebekeler alanındaki global yol haritaları ve sektör standartları geliştiriliyor.

"Daha iyi müşteri deneyimi sağlayarak somut iş sonuçları üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şebekelerini iş hedefleriyle etkili şekilde uyumlu hale getirmek amacıyla hayata geçirdikleri yapay zeka destekli birleşik müşteri içgörü çözümlerinin TM Forum'da ödül almasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Söz konusu başarının, Şebeke Kalite Endeksi, DaVinci AI, Magellan, otonom şebeke platformları ve gelişmiş otomasyon çözümlerini bir araya getirerek oluşturdukları müşteri odaklı operasyon yaklaşımlarının uluslararası düzeyde takdir edilmesinin önemli bir göstergesi olduğunu aktaran Lopez, "Bugün, gerçek zamanlı müşteri deneyimi analizleri sayesinde operasyonlarımızı müşteri odaklı yönetiyor, proaktif müşteri yönetimi, daha hızlı operasyonel karar alma, daha yüksek verimlilik ve daha iyi müşteri deneyimi sağlayarak somut iş sonuçları üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez, TM Forum'un bu konudaki teknik incelemelerine de destek verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sayede, yalnızca kendi dönüşümümüzü hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya genelindeki operatörlerin dönüşüm yolculuklarına katkı sağlayacak sektör standartlarının oluşmasına da destek oluyoruz. TM Forum'da elde ettiğimiz başarılar, şirketimizin müşteri odaklı inovasyon, yapay zeka ve otonom şebeke teknolojileri alanındaki uluslararası liderliğini pekiştirirken, telekom sektörünün geleceğini şekillendiren önemli paydaşlardan biri olduğunu da ortaya koyuyor."