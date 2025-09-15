Vodafone Türkiye Yeni XGS-PON Teknolojisini Sundü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Vodafone Türkiye Yeni XGS-PON Teknolojisini Sundü

Vodafone Türkiye Yeni XGS-PON Teknolojisini Sundü
15.09.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone, XGS-PON ile 1000 Mbps simetrik hız sunarak fiber internet hizmetini güçlendirdi.

Vodafone Türkiye, fiber odaklı yatırımlarına bir yenisini ekleyerek XGS-PON teknolojisini hayata geçirdi.

Vodafone Türkiye, gigabit hızlara kadar çıkan fiber internet hizmetiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını yeni teknolojilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda GPON fiber altyapısı yükleme hızlarında artış yapan şirket, şimdi de XGS-PON (10G Simetrik Pasif Optik Şebeke) teknolojisini müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı. Bu sayede Vodafone'lular, internette yalnızca indirme değil, yükleme yaparken de 1000 Mbps'ye kadar simetrik hıza sahip oluyor.

Bu yeni teknolojisi sayesinde 100 gigabaytlık bir oyun 13 dakika 20 saniyede indirilebilirken, aynı boyuttaki bir video da aynı sürede yüklenebiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Vodafone olarak, müşterilerimizin bağlantıdan beklentilerini geleceğe taşıyan yatırımlara öncülük etmeye devam ediyoruz. Gigabit seviyesinde simetrik hızlar sunan XGS-PON teknolojisi yarının dijital ihtiyaçlarını da karşılayacak şeklinde tasarlandı. Bu teknoloji sayesinde müşterilerimizin sadece indirirken değil, yükleme yaparken de harcadıkları zaman azalıyor. Fiber altyapımızı güçlendirmeye, ülkemizi yeni nesil internet standartlarıyla buluşturma vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vodafone, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye Yeni XGS-PON Teknolojisini Sundü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

10:36
Galatasaray’ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:54:22. #7.12#
SON DAKİKA: Vodafone Türkiye Yeni XGS-PON Teknolojisini Sundü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.