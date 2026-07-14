Volkswagen 50 Bin İşçi Daha Çıkarabilir - Son Dakika
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Volkswagen 50 Bin İşçi Daha Çıkarabilir

14.07.2026 11:03
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Volkswagen, maliyetleri düşürmek için dünya genelinde 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW), maliyetlerini rekabetçi hale getirmek için dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişiyi daha işten çıkarabileceği bildirildi.

Alman basınında yer alan habere göre, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume çalışanlara şirket içi bir not gönderdi.

Notta, şirketin idari, altyapı ve destek birimlerindeki maliyetlerinin benzer otomobil üreticilerinin ortalamasının yaklaşık yüzde 20 üzerinde seyrettiğine dikkat çekildi.

İşgücü maliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde bu farkın kapatılması için ilave istihdam azaltılması gerekeceği belirtilen notta, tüm markalar, şirketler ve bölgelerde hangi düzenlemelerin gerekli ve uygulanabilir olduğunun değerlendirildiği, nihai kararın henüz verilmediği kaydedildi.

Notta, "Personel giderleri genel giderlerin yarısını oluşturduğundan, işgücü maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını varsayan teorik bir hesaplama, dünya çapında yaklaşık 50 bin pozisyonun azaltılması anlamına gelir." değerlendirmesi yapıldı.

Volkswagen'in azalan talebe uyum sağlamak için Avrupa'daki üretim kapasitesini 500 bin araç düşürebileceği hatırlatılan notta, grubun Almanya'daki 4 fabrikada üretimi sonlandırabileceği ifade edildi.

Notta, daha iyi ürünlere rağmen maliyet ve fiyat açısından Çin'den gelen modellerle rekabette sıkıntı yaşandığı anımsatıldı.

Volkswagen Grubu daha önce 2030 yılına kadar Audi ve Porsche dahil çeşitli markalarında yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltma planını açıklamıştı.

Olası yeni küçülmenin hayata geçirilmesi halinde toplam işten çıkarma sayısı 100 bine ulaşacak.

Kaynak: AA

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Üretim, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volkswagen 50 Bin İşçi Daha Çıkarabilir - Son Dakika

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